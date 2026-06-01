Réunion d’information bénévole – Le Grand Déballage aux Halles en Commun, Les Halles en Commun, Rennes
Réunion d’information bénévole – Le Grand Déballage aux Halles en Commun, Les Halles en Commun, Rennes mercredi 3 juin 2026.
Réunion d’information bénévole – Le Grand Déballage aux Halles en Commun Mercredi 3 juin, 18h00 Les Halles en Commun Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Ventes de décors, mobiliers, objets et textiles de seconde main, drag show, cinéma amateur, jeux géants et concertation citoyenne, visites et ateliers numériques et musicaux divers…
… Vous l’aurez compris, Les Halles en Commun sont en train de vous concocter une journée festive et joyeuse : « LE GRAND DÉBALLAGE », le 13 juin prochain (infos à venir prochainement) !
Afin de faire de cette journée une réalité, les forces vives bénévoles sont les bienvenues, n’hésitez donc pas à venir nous rencontrer à l’occasion de 3 réunions d’infos et inscriptions bénévoles !
A bientôt
Lien d’inscription au formulaire bénévole ici : https://forms.gle/y7qBnPoNPVhNccSN6
Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes Rennes 35238 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://forms.gle/y7qBnPoNPVhNccSN6 »}]
En prévision d’un événement tout public, festif et joyeux, aux Halles en Commun le 13 juin prochain, l’association L’Amic’Halles est à la recherche de bénévoles pépites ! RDV le 3 Juin à 18h ! bénévolat réunion d’information bénévole
Territoires Rennes
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