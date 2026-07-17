Réunion d’information, France Travail, Royan

Informations pratiques

Réunion d’information Vendredi 11 septembre, 13h30 France Travail Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:30:00+02:00

Réunion d’information

France Travail Rue de Port Royal,17200,Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Réunion d’information

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine