UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Réunion d’information, France Travail, Royan

vendredi 11 septembre 2026 · France Travail · Royan

Réunion d’information, France Travail, Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
France Travail
Adresse
Rue de Port Royal,17200,Royan
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime

Réunion d’information Vendredi 11 septembre, 13h30 France Travail Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:30:00+02:00

Réunion d’information

France Travail Rue de Port Royal,17200,Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’information

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)