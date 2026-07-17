AGENDA · Royan
Réunion d’information, France Travail, Royan
vendredi 11 septembre 2026 · France Travail · Royan
Informations pratiques
Réunion d’information Vendredi 11 septembre, 13h30 France Travail Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T13:30:00+02:00 – 2026-09-11T15:30:00+02:00
Réunion d’information
France Travail Rue de Port Royal,17200,Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Réunion d’information
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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