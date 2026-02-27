Réunion d’informations l’intelligence artificielle avec ou contre nous? Ussel
Réunion d'informations l'intelligence artificielle avec ou contre nous? Ussel lundi 16 mars 2026.
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
2026-03-16
Une réunion pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, ses possibilités, ses limites et ses enjeux. Est-elle vraiment là pour nous aider ou risque-t-elle de nous dépasser ?
Animée par Loïck Costa conseiller numérique
Gratuit sur inscriptions .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr
