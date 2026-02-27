Réunion d’informations l’intelligence artificielle avec ou contre nous? Ussel

Réunion d’informations l’intelligence artificielle avec ou contre nous?

Une réunion pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, ses possibilités, ses limites et ses enjeux. Est-elle vraiment là pour nous aider ou risque-t-elle de nous dépasser ?

Animée par Loïck Costa conseiller numérique

Gratuit sur inscriptions

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr

