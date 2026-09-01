Réunion Pro’confort Curnier
vendredi 25 septembre 2026 · Curnier
Informations pratiques
Curnier
Réunion Pro’confort
Salle des fêtes Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez vivre un instant convivial avec une matinée Pro Confort Présentation de solutions bien être, maison et confort
Cadeaux et convivialité repas offerts aux participants
Cadeaux 1 saucisson et 1 bouteille de rosé par personne
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Salle des fêtes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 27 42 21
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English :
Come enjoy a friendly get-together at a Pro Confort morning event: Presentation of wellness, home, and comfort solutions
Gifts and a friendly atmosphere: complimentary meals for participants
Gifts: 1 sausage and 1 bottle of rosé per person
L’événement Réunion Pro’confort Curnier a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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