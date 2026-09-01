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AGENDA · Curnier

Réunion Pro’confort Curnier

vendredi 25 septembre 2026 · Curnier

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26110 Curnier
Département
Drôme
Tarif

Curnier

Réunion Pro’confort

Salle des fêtes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Venez vivre un instant convivial avec une matinée Pro Confort Présentation de solutions bien être, maison et confort
Cadeaux et convivialité repas offerts aux participants
Cadeaux 1 saucisson et 1 bouteille de rosé par personne
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Salle des fêtes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 27 42 21 

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English :

Come enjoy a friendly get-together at a Pro Confort morning event: Presentation of wellness, home, and comfort solutions
Gifts and a friendly atmosphere: complimentary meals for participants
Gifts: 1 sausage and 1 bottle of rosé per person

L’événement Réunion Pro’confort Curnier a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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