Informations pratiques

Curnier

Réunion Pro’confort

Salle des fêtes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 09:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez vivre un instant convivial avec une matinée Pro Confort Présentation de solutions bien être, maison et confort

Cadeaux et convivialité repas offerts aux participants

Cadeaux 1 saucisson et 1 bouteille de rosé par personne

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Salle des fêtes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 27 42 21

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English :

Come enjoy a friendly get-together at a Pro Confort morning event: Presentation of wellness, home, and comfort solutions

Gifts and a friendly atmosphere: complimentary meals for participants

Gifts: 1 sausage and 1 bottle of rosé per person

L’événement Réunion Pro’confort Curnier a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale