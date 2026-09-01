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AGENDA · Curnier

Second rassemblement de camions du Haut Nyonsais Le Spot Live Curnier

samedi 12 septembre 2026 · Le Spot Live · Curnier

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Spot Live
Adresse
1995 route des Alpes
Ville
26110 Curnier
Département
Drôme
Tarif

Curnier

Second rassemblement de camions du Haut Nyonsais

Le Spot Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

On vous attend nombreux pour le rassemblement de camion au spot live a Curnier en Drôme provençale restauration et concert et animations sur place
– Buvette et restauration sur place
– Défilé et exposition de camions
– Soirée DJ
  .

Le Spot Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53  ajfs26@gmail.com

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English :

We hope to see many of you at the truck rally at the Spot Live in Curnier, Drôme Provençale—with food, a concert, and entertainment on site.
– Refreshments and food available on site
– Truck parade and exhibition
– DJ night

L’événement Second rassemblement de camions du Haut Nyonsais Curnier a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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