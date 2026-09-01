Second rassemblement de camions du Haut Nyonsais Le Spot Live Curnier
samedi 12 septembre 2026 · Le Spot Live · Curnier
Informations pratiques
Curnier
Second rassemblement de camions du Haut Nyonsais
Le Spot Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
On vous attend nombreux pour le rassemblement de camion au spot live a Curnier en Drôme provençale restauration et concert et animations sur place
– Buvette et restauration sur place
– Défilé et exposition de camions
– Soirée DJ
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Le Spot Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com
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English :
We hope to see many of you at the truck rally at the Spot Live in Curnier, Drôme Provençale—with food, a concert, and entertainment on site.
– Refreshments and food available on site
– Truck parade and exhibition
– DJ night
L’événement Second rassemblement de camions du Haut Nyonsais Curnier a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Curnier (Drôme)
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