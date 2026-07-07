RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE Vialas
samedi 5 septembre 2026 · Vialas
Informations pratiques
Vialas
RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE
Maison du temps libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Réunion publique de restitution de stage et vote des projets. Votre participation compte !
Vialassiens.nes, habitants.es du bourg ou des hameaux, participez à la végétalisation de la commune !!
Ensemble, faisons fleurir notre village ! Plantez des fleurs pour embellir nos rues, nos espaces collectifs ou créer de petits jardins…pour lutter contre les îlots de chaleur.
Réunion publique de restitution de stage et vote des projets. Votre participation compte ! .
Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05 contact@mairievialas.fr
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English :
Public meeting to present internship results and vote on projects. Your participation matters!
L’événement RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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