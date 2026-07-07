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RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE Vialas

samedi 5 septembre 2026 · Vialas

RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE Vialas

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Maison du temps libre
Ville
48220 Vialas
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Vialas

RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE

Maison du temps libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Réunion publique de restitution de stage et vote des projets. Votre participation compte !
Vialassiens.nes, habitants.es du bourg ou des hameaux, participez à la végétalisation de la commune !!
Ensemble, faisons fleurir notre village ! Plantez des fleurs pour embellir nos rues, nos espaces collectifs ou créer de petits jardins…pour lutter contre les îlots de chaleur.
Réunion publique de restitution de stage et vote des projets. Votre participation compte !   .

Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05  contact@mairievialas.fr

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English :

Public meeting to present internship results and vote on projects. Your participation matters!

L’événement RÉUNION PUBLIQUE FAISONS FLEURIR NOTRE VILLAGE Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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