Réunion publique Plan Local d’Urbanisme (PLU) Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
mardi 21 juillet 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Réunion publique Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Quel avenir pour notre commune ? C’est la question centrale de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour présenter l’avancée du projet et échanger avec les habitants, la municipalité organise une réunion publique !
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
What does the future hold for our town? That is the central question of the revision of the Local Urban Development Plan (PLU). To present the project’s progress and engage with residents, the municipality is organizing a public meeting!
L’événement Réunion publique Plan Local d’Urbanisme (PLU) Arvert a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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