Réunion séjour sénior La Passerelle Brantôme en Périgord
Réunion séjour sénior La Passerelle Brantôme en Périgord vendredi 13 mars 2026.
Réunion séjour sénior
La Passerelle 5, place de la jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne
Venez réfléchir à la destination du séjour d’une semaine qui aura lieu en septembre. Réunion réservée aux personnes de plus de 55 ans. Gratuit.
La Passerelle 5, place de la jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81 accueil.brantome@lerubanvert.org
English : Réunion séjour sénior
Discuss your plans for a holiday or weekend getaway this summer. Meeting reserved for people over 55. Free admission.
