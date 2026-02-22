Réunion séjour sénior La Passerelle Brantôme en Périgord

Réunion séjour sénior

La Passerelle 5, place de la jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez réfléchir à la destination du séjour d’une semaine qui aura lieu en septembre. Réunion réservée aux personnes de plus de 55 ans. Gratuit.

La Passerelle 5, place de la jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81 accueil.brantome@lerubanvert.org

English : Réunion séjour sénior

Discuss your plans for a holiday or weekend getaway this summer. Meeting reserved for people over 55. Free admission.

L’événement Réunion séjour sénior Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-02-20 par Val de Dronne