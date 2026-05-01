Réussir son oral de brevet Grenade-sur-l’Adour
Réussir son oral de brevet Grenade-sur-l’Adour samedi 9 mai 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Réussir son oral de brevet
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-20
Le samedi 9 mai à partir de 14h à la médiathèque, nous proposons aux adolescents de se préparer à l’oral du Brevet des Collèges avec Jennifer Griffe, professeur du secondaire.
Le mercredi 20 mai, de 14h à 16h, toujours à la médiathèque, ils auront la possibilité de
participer à une mise en situation avec un comédien du Théâtre des Deux Mains, Olivier Suaud. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr
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English : Réussir son oral de brevet
L’événement Réussir son oral de brevet Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade
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