Grenade-sur-l’Adour

Réussir son oral de brevet

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-20

Le samedi 9 mai à partir de 14h à la médiathèque, nous proposons aux adolescents de se préparer à l’oral du Brevet des Collèges avec Jennifer Griffe, professeur du secondaire.

Le mercredi 20 mai, de 14h à 16h, toujours à la médiathèque, ils auront la possibilité de

participer à une mise en situation avec un comédien du Théâtre des Deux Mains, Olivier Suaud. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr

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English : Réussir son oral de brevet

L’événement Réussir son oral de brevet Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grenade