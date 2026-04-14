Rêve et veillée !, Château des Rubins – Observatoire des Alpes, Sallanches

Rêve et veillée ! Samedi 23 mai, 19h00 Château des Rubins – Observatoire des Alpes Haute-Savoie

Entrée offerte ambassadeurs du château. Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Rêve et veillée

La nuit des musées au château des Rubins à Sallanches

La tête dans les nuages ! Parfums, musiques et jeux d’ombres vous emmènent au pays des rêves ! Le marchand de sable vous ouvre les portes vers un voyage musical avec le luthier Clément Moret et vers des espaces en senteurs avec la créatrice de parfums Maïlis Richard. Laissez-vous porter par la musique romantique de l’orchestre de chambre de La Clé des Arts, et d’autres surprises…

– En continu de 19h à 22h, de 5 à 99 ans, tarif unique de 8€ (entrée offerte pour les cartes Ambassadeurs)

Château des Rubins – Observatoire des Alpes 105 montée des Rubins 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450908303 https://sallanchesmontblanc.com/vivre-sallanches/chateau-des-rubins-observatoire-des-alpes https://www.facebook.com/ChateaudesRubins/;https://www.instagram.com/chateaudesrubins/ Après deux ans de travaux, le château des Rubins – Observatoire des Alpes a ouvert ses portes en juillet 2021 sur une scénographie innovante constituée d’une cinquantaine de modules interactifs répartis en quatre étages et autant de thématiques : 1° la géologie, 2° la faune et la flore, 3° L’homme et la montagne 4° L’eau un enjeu environnemental. Le nouveau parcours couvre plus de 500m2 pour une visite d’environ deux heures dans une ambiance lumineuse et sonore immersive. Les informations sont légères, mais précises et diffusées en trois langues : français, anglais et italien. L’équipe du château propose également une large gamme d’activités et d’ateliers pour les familles.

Les « Rubinoscopes »

De courtes animations d’une quinzaine de minutes sont quotidiennement assurées par des médiateurs passionnés. Ces « Rubinoscopes » sont des petites expériences et ne nécessitent pas de réservation. Ces pastilles sont proposées sans supplément au prix d’entrée dans un esprit très « C’est pas sorcier » ou « d’Art d’Art ».

« Au labo du château »

D’un format plus long : 1h30 à 2h, des ateliers faisant la part belle à l’expérimentation permettent d’approfondir certaines thématiques. Ils sont proposés les mercredis ou le dimanches, toute l’année.

« Les rencards de l’observatoire »

Toute l’année, le château organise des causeries avec des spécialistes sur toutes sortes de sujets : archéologie, histoire, bestiaire, gastronomie, herboristerie… Ces invités n’ont qu’un seul mot d’ordre : vul-ga-ri-ser ! Parking PMR.

Accessibilité complète du site.

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© Château des Rubins Ville de Sallanches