Rêve ta ville • Soia et l’équipe d’ARTO, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
mardi 6 octobre 2026 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Rêve ta ville • Soia et l’équipe d’ARTO 6 octobre 2026 – 2 avril 2027 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00
Fin : 2027-04-02T14:00:00+02:00 – 2027-04-02T18:00:00+02:00
Et si les visuels du Kiwi racontaient encore davantage son territoire et celles et ceux qui le font vivre ? Aux côtés de David Perpère (photographe), de Soia (artiste plasticienne) et de l’équipe d’ARTO, des habitant·e·s ont photographié, dessiné, découpé, collé et imaginé de nouveaux visuels hauts en couleur pour la saison. Découvrez le résultat en expo pour le lancement de saison et aux Extras !
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/reve-ta-ville-2/ »}]
Exposition – créatures ramonvilloises
© David Perpère
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