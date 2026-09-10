Rêve, Théâtre du Cyclope, Nantes
mardi 27 octobre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Rêve 27 – 30 octobre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique
Tarif pour le spectacle : 9,50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T15:00:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T10:30:00+01:00 – 2026-10-30T11:30:00+01:00
Mona est une petite fille qui ne veut jamais dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il la conduira vers les rêves les plus fous. Mona y rencontrera des monstres endélégation qui refusent de faire peur aux enfants, un contrôleur de l’hygiène, une sorcière, un pirate, mais aussi Nyx, reine de la Nuit, diva du Disco ! Autant de songes pittoresques qui donnent envie de retourner bien vite sous la couette…
À partir de 3 ans | Durée : 40min
Compagnie : Théâtre d’ici ou d’ailleurs
Auteur.ice : Élodie Retière & Cédric Cartier
Mise en scène : Claudine Merceron
Comédienn.es : Elodie Retière & Cédric Cartier
Scénographie : Fabien Huchet
Affiche : Fanny Biron
Production : Sabine Montlahuc
Crédit photos : ©Pierre Bourgoin
Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]
Mona est une petite fille qui ne veut pas dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il va la conduire vers les rêves les plus fous… Jeune public à partir de 3 ans
©Fanny Biron
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