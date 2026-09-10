Rêve, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Rêve 27 – 30 octobre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif pour le spectacle : 9,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T15:00:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T10:30:00+01:00 – 2026-10-30T11:30:00+01:00

Mona est une petite fille qui ne veut jamais dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il la conduira vers les rêves les plus fous. Mona y rencontrera des monstres endélégation qui refusent de faire peur aux enfants, un contrôleur de l’hygiène, une sorcière, un pirate, mais aussi Nyx, reine de la Nuit, diva du Disco ! Autant de songes pittoresques qui donnent envie de retourner bien vite sous la couette…

À partir de 3 ans | Durée : 40min

Compagnie : Théâtre d’ici ou d’ailleurs

Auteur.ice : Élodie Retière & Cédric Cartier

Mise en scène : Claudine Merceron

Comédienn.es : Elodie Retière & Cédric Cartier

Scénographie : Fabien Huchet

Affiche : Fanny Biron

Production : Sabine Montlahuc

Crédit photos : ©Pierre Bourgoin

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]

Mona est une petite fille qui ne veut pas dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il va la conduire vers les rêves les plus fous… Jeune public à partir de 3 ans

©Fanny Biron