UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Rêve, Théâtre du Cyclope, Nantes

mardi 27 octobre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes

Rêve, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Théâtre du Cyclope
Adresse
82 rue du Maréchal Joffre, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif pour le spectacle : 9,50€

Rêve 27 – 30 octobre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

Tarif pour le spectacle : 9,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T15:00:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T10:30:00+01:00 – 2026-10-30T11:30:00+01:00

Mona est une petite fille qui ne veut jamais dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il la conduira vers les rêves les plus fous. Mona y rencontrera des monstres endélégation qui refusent de faire peur aux enfants, un contrôleur de l’hygiène, une sorcière, un pirate, mais aussi Nyx, reine de la Nuit, diva du Disco ! Autant de songes pittoresques qui donnent envie de retourner bien vite sous la couette…

À partir de 3 ans | Durée : 40min

Compagnie : Théâtre d’ici ou d’ailleurs
Auteur.ice : Élodie Retière & Cédric Cartier
Mise en scène : Claudine Merceron
Comédienn.es : Elodie Retière & Cédric Cartier
Scénographie : Fabien Huchet
Affiche : Fanny Biron
Production : Sabine Montlahuc
Crédit photos : ©Pierre Bourgoin

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}, {« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}]
Mona est une petite fille qui ne veut pas dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il va la conduire vers les rêves les plus fous… Jeune public à partir de 3 ans

©Fanny Biron

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)