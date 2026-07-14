Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Réveil aquatique

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 11:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Profitez d’une séance en douceur pour réveiller votre corps et bien commencer la journée. A travers des exercices aquatique accessible à tous, travaillez mobilité, tonus et bien-être dans une ambiance conviviale.

Inscriptions à l’office de tourisme (10 personnes max). Prix entrée piscine. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a gentle session to wake up your body and start your day off right. Through water exercises that are accessible to everyone, work on your flexibility, muscle tone, and well-being in a friendly atmosphere.

L’événement Réveil aquatique Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de St Lary|CDT65