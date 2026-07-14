Réveil aquatique Saint-Lary-Soulan
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Réveil aquatique
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Profitez d’une séance en douceur pour réveiller votre corps et bien commencer la journée. A travers des exercices aquatique accessible à tous, travaillez mobilité, tonus et bien-être dans une ambiance conviviale.
Inscriptions à l’office de tourisme (10 personnes max). Prix entrée piscine. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Enjoy a gentle session to wake up your body and start your day off right. Through water exercises that are accessible to everyone, work on your flexibility, muscle tone, and well-being in a friendly atmosphere.
L’événement Réveil aquatique Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de St Lary|CDT65
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