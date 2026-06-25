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Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville

Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville

Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville lundi 10 août 2026.

Lieu
Plage du passous
Adresse
Avenue du Passous
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Agon-Coutainville

Réveil musculaire sur la plage

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 11:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Réveil musculaire gymnastique et détente musculaire sur la plage du Passous à Agon-Coutainville.
Repli au gymnase Pierre Charton en cas de pluie.
Accessible à tous niveaux. Sans inscription.   .

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Réveil musculaire sur la plage

L’événement Réveil musculaire sur la plage Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

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