Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville mercredi 12 août 2026.

Agon-Coutainville

Réveil musculaire sur la plage

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Réveil musculaire gymnastique et détente musculaire sur la plage du Passous à Agon-Coutainville.

Repli au gymnase Pierre Charton en cas de pluie.

Accessible à tous niveaux. Sans inscription. .

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveil musculaire sur la plage

L’événement Réveil musculaire sur la plage Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme