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AGENDA · Étel

Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fetes – Étel

jeudi 31 décembre 2026 · Salle des fetes - · Étel

Informations pratiques

Début
jeudi 31 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
Salle des fetes -
Adresse
11 Bd Charles de Gaulle
Ville
56410 Étel
Département
Morbihan
Tarif

Étel

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Le comité des fêtes d’Etel organise le Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes d’Etel.   .

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 03 36 36 14 

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English :

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Étel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon