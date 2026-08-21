Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fetes – Étel

Informations pratiques

Étel

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Le comité des fêtes d’Etel organise le Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes d’Etel. .

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 03 36 36 14

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English :

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Étel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon