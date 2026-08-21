AGENDA · Étel
Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fetes – Étel
jeudi 31 décembre 2026 · Salle des fetes - · Étel
Informations pratiques
Étel
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Le comité des fêtes d’Etel organise le Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes d’Etel. .
Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 03 36 36 14
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English :
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Étel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon