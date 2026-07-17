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AGENDA · Étel

Salon de la mer Étel

samedi 5 septembre 2026 · Étel

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
La Criée
Ville
56410 Étel
Département
Morbihan
Tarif

Étel

Salon de la mer

La Criée Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Salon d’initiation de la pêche

Organisé par Escale Marine
Deux jours d’animations gratuites dans un esprit familial et local concours de pêche, atelier de montage de lignes…
Ouvert à tous et gratuit   .

La Criée Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 30 76 

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English :

L’événement Salon de la mer Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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