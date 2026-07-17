Informations pratiques

Étel

Salon de la mer

La Criée Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Salon d’initiation de la pêche

Organisé par Escale Marine

Deux jours d’animations gratuites dans un esprit familial et local concours de pêche, atelier de montage de lignes…

Ouvert à tous et gratuit .

La Criée Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 30 76

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English :

L’événement Salon de la mer Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon