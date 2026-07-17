AGENDA · Étel
Salon de la mer Étel
samedi 5 septembre 2026 · Étel
Informations pratiques
Étel
Salon de la mer
La Criée Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Salon d’initiation de la pêche
Organisé par Escale Marine
Deux jours d’animations gratuites dans un esprit familial et local concours de pêche, atelier de montage de lignes…
Ouvert à tous et gratuit .
La Criée Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 30 76
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English :
L’événement Salon de la mer Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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