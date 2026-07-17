Informations pratiques

Étel

Fête de la rivière

Criée d’Etel Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

10h30 Messe sous la Criée

Bénédiction de la mer, en mémoire des péris en mer

Animation sous la Criée

Petite restauration, et buvette, stands, brocante, jeux… .

Criée d’Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

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English :

L’événement Fête de la rivière Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon