AGENDA · Étel
Fête de la rivière Étel
samedi 15 août 2026 · Étel
Informations pratiques
Étel
Fête de la rivière
Criée d’Etel Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
10h30 Messe sous la Criée
Bénédiction de la mer, en mémoire des péris en mer
Animation sous la Criée
Petite restauration, et buvette, stands, brocante, jeux… .
Criée d’Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19
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English :
L’événement Fête de la rivière Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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