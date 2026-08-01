Conférence 1936 les congés payés par Dominique Baudel Étel
lundi 17 août 2026 · Étel
Informations pratiques
Étel
Conférence 1936 les congés payés par Dominique Baudel
Cinéma La Rivière Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 11:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Que s’est-il passé à Etel en 1936 ? Est-ce que les congés payés ont eu un impact sur les Etelois ?
A l’occasion des 90 ans des congés payés, notre historien, Dominique Baudel, nous raconte cet acquis important pour les français.
Entrée gratuite .
Cinéma La Rivière Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49
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English :
L’événement Conférence 1936 les congés payés par Dominique Baudel Étel a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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