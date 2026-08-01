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AGENDA · Étel

Conférence 1936 les congés payés par Dominique Baudel Étel

lundi 17 août 2026 · Étel

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Cinéma La Rivière
Ville
56410 Étel
Département
Morbihan
Tarif

Étel

Conférence 1936 les congés payés par Dominique Baudel

Cinéma La Rivière Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 11:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Que s’est-il passé à Etel en 1936 ? Est-ce que les congés payés ont eu un impact sur les Etelois ?
A l’occasion des 90 ans des congés payés, notre historien, Dominique Baudel, nous raconte cet acquis important pour les français.

Entrée gratuite   .

Cinéma La Rivière Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49 

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English :

L’événement Conférence 1936 les congés payés par Dominique Baudel Étel a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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