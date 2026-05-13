Étel

Concert à remonter dans le temps (de Huillet à Beethoven)

Eglise Notre-Dame des Flots Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Festival de la Ria du 8 au 14 août Concert à remonter dans le temps (de Huillet à Beethoven)

Réservation www.amicorde.org .

Eglise Notre-Dame des Flots Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90

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English : Concert à remonter dans le temps (de Huillet à Beethoven)

L’événement Concert à remonter dans le temps (de Huillet à Beethoven) Étel a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT 56