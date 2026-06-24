Atelier dessine moi un pêcheur Etel Stade de la Falaise Étel
Atelier dessine moi un pêcheur Etel Stade de la Falaise Étel samedi 25 juillet 2026.
Étel
Atelier dessine moi un pêcheur Etel
Stade de la Falaise RDV Parking public – Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Organisé par le Syndicat mixte de la ria d’Etel Sortie encadrée par Sylvia Boudard, association Les Phryganes
Programme de l’atelier
Accueil des participants
Présentation de l’atelier
Présentation de la pêche en Ria
Présentation de la Morgate
Distribution du matériel et installation
Partage des conseils
Échanges et dessin autonome
MATERIEL
• Chaise pliante
• Protection solaire (chapeau, lunettes, etc.)
• Eau
• Vêtements adaptés à la météo
Les outils de dessin sont apportés par l’animatrice. Les participants peuvent également apporter leur propre matériel s’ils le souhaitent.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Atelier en extérieur.
• Accessible aux débutants
• Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.
• En cas de conditions météorologiques défavorables, l’organisation se réserve la possibilité d’annuler l’atelier.
Prévoir siège (pliable), tenue adaptée à la météo (chapeau, crème solaire, etc.) et de l’eau.
Réservation dans les offices de tourisme d’Etel et d’Erdeven ou par téléphone au 02 44 84 56 56.
GRATUIT INSCRIPTION LIMITEE. Durée 2h. .
Stade de la Falaise RDV Parking public – Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Atelier dessine moi un pêcheur Etel Étel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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