Étel

Les Incontournables une peinture murale pour les marins, Église Notre-Dame-des-Flots

Église Notre-Dame-des-Flots Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Commune tardivement séparée d’Erdeven, Étel a dû se doter d’une véritable église paroissiale. Toutefois, ce qui attire l’attention, outre la belle collection de mobilier et les vitraux de Fournier, c’est la peinture murale de Xavier de Langlais qui orne le mur du chevet.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Église Notre-Dame-des-Flots Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Incontournables une peinture murale pour les marins, Église Notre-Dame-des-Flots Étel a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon