Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon Le Garage Étel
Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon Le Garage Étel samedi 25 juillet 2026.
Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon
Le Garage 4 Rue Victor Hugo Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La célèbre Fête du thon revient à Étel, à la Criée. A l’occasion de la fête, le Comité des fêtes organise un tremplin du rock!
Tremplin amateur !
Faire monter les voix. Laisser émerger.
Organisé par le comité des fêtes d’Étel. .
Le Garage 4 Rue Victor Hugo Étel 56410 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon
L’événement Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon Étel a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon