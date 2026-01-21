Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon Le Garage Étel

Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon

Le Garage 4 Rue Victor Hugo Étel Morbihan

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

2026-07-25

La célèbre Fête du thon revient à Étel, à la Criée. A l’occasion de la fête, le Comité des fêtes organise un tremplin du rock!

Tremplin amateur !

Faire monter les voix. Laisser émerger.

Organisé par le comité des fêtes d’Étel. .

Le Garage 4 Rue Victor Hugo Étel 56410 Morbihan Bretagne

