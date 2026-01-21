Soirée d’inauguration de la Fete du thon Cinéma La Rivière Étel
Soirée d'inauguration de la Fete du thon Cinéma La Rivière Étel vendredi 24 juillet 2026.
Soirée d’inauguration de la Fete du thon
Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
2026-07-24
Une soirée cinéma exceptionnelle pour lancer la Fête du Thon !
Cinéma La Rivière d’Etel
Ouvrir le bal. Regarder autrement.
Un lancement fort en émotions pour trois jours de fête ! .
Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49
