Soirée d’inauguration de la Fete du thon Cinéma La Rivière Étel

Soirée d’inauguration de la Fete du thon

Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Une soirée cinéma exceptionnelle pour lancer la Fête du Thon !

Cinéma La Rivière d’Etel

Ouvrir le bal. Regarder autrement.

Un lancement fort en émotions pour trois jours de fête ! .

Cinéma La Rivière 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

