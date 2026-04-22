Fête de la Ria Étel
Fête de la Ria Étel samedi 13 juin 2026.
Étel
Fête de la Ria
Rue de la Barre Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Cercle Nautique de la Ria d’Étel vous invite à une journée festive, conviviale et ouverte à tous !
⛵ Activités nautiques gratuites (10h 16h)
Kayak • Paddle • Funboat • Optimist • Catamaran • Planche à voile • Baptême de plongée
Descente de la Ria de Sainte-Hélène à Étel à 10h00 en passant par Saint-Cado et le Pont Lorois
Tarifs
10€ adulte 5€ (-18 ans) 2€ (-12 ans)
Navette possible 2€ Possibilité de louer des kayaks (simple, double, triple)
Inscription en ligne possible (copier-coller le lien) https://cnretel.axyomes.com/client/2-1.php?stagetype=7
️ Brocante nautique toute la journée avec des professionnels et particuliers
Matériel, accastillage, équipements, bonnes affaires !
Inscription en ligne possible (copier-coller le lien) https://cnretel.axyomes.com/client/produit_pack_2.php?lien_produit=10303&controle=ded526b0
Restauration & buvette sur place (galettes et crêpes !)
Animation musicale toute la journée
Une journée pour tous, en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel !
Infos & inscriptions 02 97 55 21 26
communication@cercle-nautique-etel.fr
☀️ Nous vous attendons nombreux et nombreuses, dans la bonne humeur, avec le soleil au rendez-vous pour profiter pleinement de toutes nos activités ! .
Rue de la Barre Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 21 26
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English :
L’événement Fête de la Ria Étel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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