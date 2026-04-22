Étel

Fête de la Ria

Rue de la Barre Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Cercle Nautique de la Ria d’Étel vous invite à une journée festive, conviviale et ouverte à tous !

⛵ Activités nautiques gratuites (10h 16h)

Kayak • Paddle • Funboat • Optimist • Catamaran • Planche à voile • Baptême de plongée

Descente de la Ria de Sainte-Hélène à Étel à 10h00 en passant par Saint-Cado et le Pont Lorois

Tarifs

10€ adulte 5€ (-18 ans) 2€ (-12 ans)

Navette possible 2€ Possibilité de louer des kayaks (simple, double, triple)

Inscription en ligne possible (copier-coller le lien) https://cnretel.axyomes.com/client/2-1.php?stagetype=7

️ Brocante nautique toute la journée avec des professionnels et particuliers

Matériel, accastillage, équipements, bonnes affaires !

Inscription en ligne possible (copier-coller le lien) https://cnretel.axyomes.com/client/produit_pack_2.php?lien_produit=10303&controle=ded526b0

Restauration & buvette sur place (galettes et crêpes !)

Animation musicale toute la journée

Une journée pour tous, en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel !

Infos & inscriptions 02 97 55 21 26

communication@cercle-nautique-etel.fr

☀️ Nous vous attendons nombreux et nombreuses, dans la bonne humeur, avec le soleil au rendez-vous pour profiter pleinement de toutes nos activités ! .

Rue de la Barre Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 21 26

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English :

L’événement Fête de la Ria Étel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon