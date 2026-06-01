Sur la route des sables Étel
Sur la route des sables Étel samedi 27 juin 2026.
Étel
Sur la route des sables
De Penthièvre à Etel Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La clôture de la 13e saison des aventures des Mains Dans Le Sable approche ; elle sera festive, ludique et collaborative !
Rejoignez-nous le pour une exceptionnelle journée d’animations à
• 9h00 à 12h00 Course à pied 15 km sur la plage, de Penthièvre à Etel ♀️
• 10h00 à 12h00 Nettoyage de la plage du Pradic ️
• 13h00 Déjeuner partagé dans le jardin du (siège de notre association).
• Chasse au trésor (organisée par ) de 14h à 18h, au départ de la plage du Pradic, pour tous publics. ☠️
• 18h00 Food Truck Miss Bagels
• 19h30 Concert et restauration au en soirée.
ℹ️
• Sortie gratuite et ouverte à tout.e.s.
• Durée de participation libre.
• Inscription sur place.
• Localisez les lieux de rendez-vous lesmainsdanslesable.com
• Assurez-vous du maintien de la sortie avant de vous déplacer.
• Prévoyez de l’eau et une protection adaptée à la météo.
• Sacs poubelle fournis.
• Prévoyez vos propres gants (évitez les gants jetables ou en laine)
• Ne pas franchir les clôtures de protection (préservation de la dune et de la faune).
• Ramassez tout que ce qui est d’origine humaine.
• Présence des chiens consultez les consignes de chaque mairie.
• Entreprises nos sorties ne peuvent servir à valoriser votre participation en dehors du cadre d’un partenariat ou de prestations pour vos équipes et clients. Pour cela, contactez-nous. .
De Penthièvre à Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Sur la route des sables Étel a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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