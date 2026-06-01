Étel

Sur la route des sables

De Penthièvre à Etel Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La clôture de la 13e saison des aventures des Mains Dans Le Sable approche ; elle sera festive, ludique et collaborative !

Rejoignez-nous le pour une exceptionnelle journée d’animations à

• 9h00 à 12h00 Course à pied 15 km sur la plage, de Penthièvre à Etel ‍♀️

• 10h00 à 12h00 Nettoyage de la plage du Pradic ️

• 13h00 Déjeuner partagé dans le jardin du (siège de notre association).

• Chasse au trésor (organisée par ) de 14h à 18h, au départ de la plage du Pradic, pour tous publics. ‍☠️

• 18h00 Food Truck Miss Bagels

• 19h30 Concert et restauration au en soirée.

ℹ️

• Sortie gratuite et ouverte à tout.e.s.

• Durée de participation libre.

• Inscription sur place.

• Localisez les lieux de rendez-vous lesmainsdanslesable.com

• Assurez-vous du maintien de la sortie avant de vous déplacer.

• Prévoyez de l’eau et une protection adaptée à la météo.

• Sacs poubelle fournis.

• Prévoyez vos propres gants (évitez les gants jetables ou en laine)

• Ne pas franchir les clôtures de protection (préservation de la dune et de la faune).

• Ramassez tout que ce qui est d’origine humaine.

• Présence des chiens consultez les consignes de chaque mairie.

• Entreprises nos sorties ne peuvent servir à valoriser votre participation en dehors du cadre d’un partenariat ou de prestations pour vos équipes et clients. Pour cela, contactez-nous. .

De Penthièvre à Etel Étel 56410 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Sur la route des sables Étel a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon