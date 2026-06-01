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Audition Musicale Espace culturel – Étel

Audition Musicale Espace culturel – Étel samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace culturel -

Adresse : Boulevard charles de Gaulle

Ville : 56410 Étel

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Étel

Audition Musicale

Espace culturel – Boulevard charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Audition musicale Ensemble musical d’accordéon accordéon, piano, clavier et batterie Gratuit et ouvert à tous.   .

Espace culturel – Boulevard charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19 

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English :

L’événement Audition Musicale Étel a été mis à jour le 2026-06-03 par ADT 56

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