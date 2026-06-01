Audition Musicale Espace culturel – Étel

Étel

Audition Musicale

Espace culturel – Boulevard charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Audition musicale Ensemble musical d’accordéon accordéon, piano, clavier et batterie Gratuit et ouvert à tous. .

Espace culturel – Boulevard charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

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English :

L’événement Audition Musicale Étel a été mis à jour le 2026-06-03 par ADT 56