Audition Musicale Espace culturel – Étel
Audition Musicale Espace culturel – Étel samedi 13 juin 2026.
Étel
Audition Musicale
Espace culturel – Boulevard charles de Gaulle Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Audition musicale Ensemble musical d’accordéon accordéon, piano, clavier et batterie Gratuit et ouvert à tous. .
Espace culturel – Boulevard charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Audition Musicale Étel a été mis à jour le 2026-06-03 par ADT 56
À voir aussi à Étel (Morbihan)
- Fête de la Ria Étel 13 juin 2026
- Les Croc’Archi la glacière municipale et l’abri du canot Place du Canot de Sauvetage Étel 23 juin 2026
- Soirée d’inauguration de la Fete du thon Cinéma La Rivière Étel 24 juillet 2026
- Les Bonites Tremplin rock de la fête du Thon Le Garage Étel 25 juillet 2026
- Les Incontournables une peinture murale pour les marins, Église Notre-Dame-des-Flots Étel 30 juillet 2026