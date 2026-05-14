Les Croc’Archi la glacière municipale et l’abri du canot Place du Canot de Sauvetage Étel

Étel

Les Croc’Archi la glacière municipale et l’abri du canot

Place du Canot de Sauvetage La glacière d’Étel Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Témoin industriel de l’histoire du port de pêche d’Étel, la glacière municipale est un édifice majeur du patrimoine maritime et industriel du territoire. Tout à côté, l’abri du canot de sauvetage, classé Monument historique, révèle aussi cette histoire tournée vers l’océan.

Les Croc’archi vous proposent, sur le temps de pause de midi, une visite d’un édifice marquant du territoire avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Place du Canot de Sauvetage La glacière d’Étel Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Croc’Archi la glacière municipale et l’abri du canot Étel a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon