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AGENDA · Étel

Accueil des touristes Étel

dimanche 19 juillet 2026 · Étel

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place des thoniers
Ville
56410 Étel
Département
Morbihan
Tarif

Étel

Accueil des touristes

Place des thoniers Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :
2026-07-19

La municipalité organise l’accueil des touristes dimanche matin !

Au programme
Informations touristiques
Découverte locales
Verre de l’amitié   .

Place des thoniers Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19 

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English :

L’événement Accueil des touristes Étel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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