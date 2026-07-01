Informations pratiques

Étel

Accueil des touristes

Place des thoniers Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

La municipalité organise l’accueil des touristes dimanche matin !

Au programme

Informations touristiques

Découverte locales

Verre de l’amitié .

Place des thoniers Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

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English :

L’événement Accueil des touristes Étel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon