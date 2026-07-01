AGENDA · Étel
Accueil des touristes Étel
dimanche 19 juillet 2026 · Étel
Informations pratiques
Étel
Accueil des touristes
Place des thoniers Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19
La municipalité organise l’accueil des touristes dimanche matin !
Au programme
Informations touristiques
Découverte locales
Verre de l’amitié .
Place des thoniers Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19
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English :
L’événement Accueil des touristes Étel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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