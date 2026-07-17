Soirée dansante Salle des fetes – Étel

Informations pratiques

Étel

Soirée dansante

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Soirée dansante organisée par Anim’Etel .

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 31 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dansante Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon