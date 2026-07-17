UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Étel

Soirée dansante Salle des fetes – Étel

samedi 15 août 2026 · Salle des fetes - · Étel

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Salle des fetes -
Adresse
11 Bd Charles de Gaulle
Ville
56410 Étel
Département
Morbihan
Tarif

Étel

Soirée dansante

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée dansante organisée par Anim’Etel   .

Salle des fetes – 11 Bd Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 31 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dansante Étel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Étel (Morbihan)