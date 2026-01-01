Réveillon des PasSages Complexe Aimé Padié Nègrepelisse

Informations pratiques

Nègrepelisse

Réveillon des PasSages

Complexe Aimé Padié Avenue Sorbonne Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-12-30

Un grand Bal Trad’Actuel pour célébrer le passage a la nouvelle année

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Complexe Aimé Padié Avenue Sorbonne Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie reveillondespassages@gmail.com

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English :

A Grand Bal Trad’Actuel to celebrate the New Year

L’événement Réveillon des PasSages Nègrepelisse a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron