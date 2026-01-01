Réveillon des PasSages Complexe Aimé Padié Nègrepelisse
mercredi 30 décembre 2026 · Complexe Aimé Padié · Nègrepelisse
Informations pratiques
Nègrepelisse
Réveillon des PasSages
Complexe Aimé Padié Avenue Sorbonne Nègrepelisse Tarn-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2026-12-30
Un grand Bal Trad’Actuel pour célébrer le passage a la nouvelle année
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Complexe Aimé Padié Avenue Sorbonne Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie reveillondespassages@gmail.com
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English :
A Grand Bal Trad’Actuel to celebrate the New Year
L’événement Réveillon des PasSages Nègrepelisse a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron