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AGENDA · Nègrepelisse

Réveillon des PasSages Complexe Aimé Padié Nègrepelisse

mercredi 30 décembre 2026 · Complexe Aimé Padié · Nègrepelisse

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
jeudi 1 janvier 2026
Lieu
Complexe Aimé Padié
Adresse
Avenue Sorbonne
Ville
82800 Nègrepelisse
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
30 30 30

Nègrepelisse

Réveillon des PasSages

Complexe Aimé Padié Avenue Sorbonne Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30
fin : 2026-01-01

Date(s) :
2026-12-30

Un grand Bal Trad’Actuel pour célébrer le passage a la nouvelle année
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Complexe Aimé Padié Avenue Sorbonne Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie   reveillondespassages@gmail.com

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English :

A Grand Bal Trad’Actuel to celebrate the New Year

L’événement Réveillon des PasSages Nègrepelisse a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron

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