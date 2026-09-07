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Révéler l’archi rural(e) : Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac, Le bourg Davignac, Davignac

samedi 17 octobre 2026 · Le bourg Davignac · Davignac

Révéler l’archi rural(e) : Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac, Le bourg Davignac, Davignac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Le bourg Davignac
Adresse
19250 Davignac
Ville
19250 Davignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Révéler l’archi rural(e) : Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac Samedi 17 octobre, 14h00 Le bourg Davignac Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:00:00+02:00

Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac

Rénover d’anciens bâtiments agricoles abandonnés au cœur du bourg, c’est le projet mené par la commune de Davignac. Découvrez à travers cette visite le logis de ferme transformé en logements, la bergerie devenue café-restaurant et les travaux passés et à venir qui font naître de nouveaux espaces publics.
Évènement organisé par le Pays d’art et d’histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour
Renseignements 05 87 31 00 57 / www.pahcorrezeventadour.fr
Accès libre et gratuit
Possibilité de déjeuner sur place au restaurant “Chez Nini”, réservation conseillée une semaine à l’avance (à la charge des participants)

Le bourg Davignac 19250 Davignac Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.pahcorrezeventadour.fr »}]
Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac

©CAUE19/PAH/PNR

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