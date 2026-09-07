Révéler l’archi rural(e) : Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac, Le bourg Davignac, Davignac
samedi 17 octobre 2026 · Le bourg Davignac · Davignac
Informations pratiques
Révéler l’archi rural(e) : Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac Samedi 17 octobre, 14h00 Le bourg Davignac Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:00:00+02:00
Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac
Rénover d’anciens bâtiments agricoles abandonnés au cœur du bourg, c’est le projet mené par la commune de Davignac. Découvrez à travers cette visite le logis de ferme transformé en logements, la bergerie devenue café-restaurant et les travaux passés et à venir qui font naître de nouveaux espaces publics.
Évènement organisé par le Pays d’art et d’histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour
Renseignements 05 87 31 00 57 / www.pahcorrezeventadour.fr
Accès libre et gratuit
Possibilité de déjeuner sur place au restaurant “Chez Nini”, réservation conseillée une semaine à l’avance (à la charge des participants)
Le bourg Davignac 19250 Davignac Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.pahcorrezeventadour.fr »}]
Visite commentée d’un patrimoine réhabilité : l’ancienne ferme du château de Davignac
©CAUE19/PAH/PNR
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