Rêverie musicale, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
Rêverie musicale, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans samedi 23 mai 2026.
Rêverie musicale Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
entrée gratuite du 20 au 25 mai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Inspirée des disques ambiants et épurés de Brian Eno, cette rêverie est une lente dérive parsemée ici et là de sons naturels (cris d’animaux, gouttes de pluie, roulement des vagues…) et accompagnée d’images projetées. Petit à petit, les paysages se succèdent, du survol des montagnes jusqu’au fond des mers, on y suit l’évolution d’un monde organique qui se dévoile tout en douceur sous nos yeux, au gré des vibrations musicales.
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]
Sieste musicale pendant la nuit des musées ! gratuit museum
Philippe Malet
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