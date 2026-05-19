Rêveries fertiles (contes et musique) Parc de la Meta Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 – 19:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Senior, Tout public

Quelques fois, les rêves font faire de grands voyages et même les plus petits prennent la route.Avec Petit poisson (conte Bio), on plonge dans des voyages d’océan et de sirènes, et l’on grandit en écoutant le monde.Avec Belles au bois, les histoires traversent les frontières : une version française, une version russe, deux chemins pour une même traversée.Des voyages où l’on découvre que partir, c’est aussi apprendre à habiter la planète.LIEU : La BÊTE DE SCÈNE sera au parc de la META – rue de l’Étang, NantesARTISTES : Anne-Gaël Gauducheau et Mihai TrestianHORAIRES: Quelques histoires à 15h, spectacle à 18h.ET AUSSI, dès 14h30 : la bibliothèque Lisa Bresner est de sortie avec des livres, et l’association Môm’nantes propose des ateliersET BIEN SUR, à 19h: le lancer de couleurs!

Parc de la Meta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



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