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Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux

Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 01090 Montceaux

Département : Ain

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Montceaux

Rêves de cirque Cie Forain Fourtous

Aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

La commune de Montceaux accueille un spectacle sur l’aire de loisirs, dans le cadre du festival Rêves de Cirque initié par La Passerelle de Châtillon sur Chalaronne.
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 55 30 90 

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English :

The commune of Montceaux is hosting a show at its leisure area, as part of the Rêves de Cirque festival initiated by La Passerelle de Châtillon sur Chalaronne.

L’événement Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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