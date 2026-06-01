Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux
Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux vendredi 12 juin 2026.
Montceaux
Rêves de cirque Cie Forain Fourtous
Aire de loisirs Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La commune de Montceaux accueille un spectacle sur l’aire de loisirs, dans le cadre du festival Rêves de Cirque initié par La Passerelle de Châtillon sur Chalaronne.
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 55 30 90
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English :
The commune of Montceaux is hosting a show at its leisure area, as part of the Rêves de Cirque festival initiated by La Passerelle de Châtillon sur Chalaronne.
L’événement Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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