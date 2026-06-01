Montceaux

Rêves de cirque Cie Forain Fourtous

Aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La commune de Montceaux accueille un spectacle sur l’aire de loisirs, dans le cadre du festival Rêves de Cirque initié par La Passerelle de Châtillon sur Chalaronne.

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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 55 30 90

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English :

The commune of Montceaux is hosting a show at its leisure area, as part of the Rêves de Cirque festival initiated by La Passerelle de Châtillon sur Chalaronne.

L’événement Rêves de cirque Cie Forain Fourtous Montceaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre