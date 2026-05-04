Rêves de Cirque : Imaginarium Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 19:30 – 21:30

Gratuit : non 8 € à 50 € 8 € à 50 € Billetteries :www.reves-de-cirque.comaux guichets du cirque Tout public, Jeune Public, En famille

Avec une troupe d’artistes talentueux, « Rêves de Cirque » vous transportera dans un univers féerique. Des jongleurs aux acrobates, en passant par des clowns hilarants et les prodigieux trapézistes, chaque numéro est soigneusement conçu pour captiver petits et grands. Ce spectacle ne se limite pas à des performances époustouflantes, il raconte une histoire touchante et poétique. La compagnie Rêves de Cirque dévoile une innovation spectaculaire : un éléphant animatronique de taille réelle. Cette création unique promet d’apporter une touche de magie, d’émerveillement et de fantastique au monde du cirque et au nouveau spectacle de Rêves de Cirque, « Imaginarium ». Conçu par une équipe d’experts en ingénierie et en art du spectacle, cet éléphant animatronique est le fruit de plusieurs années de travail. Mesurant 3,60 mètres de hauteur pour un poids dépassant 1 tonne, il est capable de se déplacer, de réagir aux performances des artistes et d’interagir avec le public, offrant une expérience immersive sans précédent. Durée : 2 x 45 min. avec un entracte Représentations du 14 au 17 mai 2026

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.reves-de-cirque.com/



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