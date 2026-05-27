Balade ressourçante au parc de Procé Parc de procé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 12:00

Gratuit : non De 8 à 15 € Sur réservationTarifs : 15 € – Duo : 12 €/pers – Carte blanche et étudiants : 8 € ++ Bon cadeau disponible (pensez à la Fête des mères !)Plein tarif : 15 €Tarifs réduits : Étudiant et carte blanche : 8 € // Tarif duo : 12 €/pers. Paiement sur placeRéservation obligatoire (point de rdv précisé à la réservation) Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Une balade ressourçante, c’est une balade qui offre le temps de profiter pleinement d’un parc, d’en apprendre plus sur sa flore et sur le vivant qui l’habite, et d’éveiller ses sens.Et on en profite aussi pour prendre le temps de titiller son imaginaire et sa créativité dans un moment de partage !+ Dégustation de boisson faite maison offerte > Vous voulez (re)découvrir Nantes par sa nature à votre rythme ? Toute l’année, des balades sur mesure (privées) sont possibles (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes > devis sur demande> Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr , facebook.com/BaladesOlivia, instagram ou avec la « Lettre d’info mensuelle » par mail (inscription via le site)

Parc de procé Nantes 44042

0679818516 http://www.lesbaladesdolivia.fr



Afficher la carte du lieu Parc de procé et trouvez le meilleur itinéraire

