Benet

Rêves de court Festival de courts-métrages et de scénario

Place de champs de foire Benet Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-04

6ème édition de ce festival de courts-métrage et de scénarios.

Festival de courts-métrages 3 jours de cinéma, de rencontres et d’émotions

partagées à Benet, au cœur du Parc national régional du Marais poitevin.

• 8 courts-métrages en compétition

• 3 conférences et masterclass

• Ateliers découvertes

• Soirées spéciales

Informations complémentaires

• Lieux salles des halles et Le Transfo, Place du champs de foire à BENET

• Ouverture au plus tard 15 minutes avant l’événement mais il est possible d’attendre sur place (bar à la salle des halles).

• Billetterie en ligne et en Office de Tourisme jusqu’au 1er juin, puis sur place le jour de l’évènement

• Possibilité de tarif réduit sur justificatif pour les -18 ans, étudiants, demandeurs emploi. Contacter le responsable de la billetterie de l’association car nombre limité par événement et certains événements n’ouvrent pas droit au tarif réduit.

• Accès gratuit pour les ateliers du samedi 6 juin se déroulant à la petite halle

• Accès PMR

• Animaux admis .

Place de champs de foire Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 50 33 05

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English :

6th edition of this festival of short films and screenplays.

L’événement Rêves de court Festival de courts-métrages et de scénario Benet a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin