Rêves de court Festival de courts-métrages et de scénario Benet
Rêves de court Festival de courts-métrages et de scénario Benet jeudi 4 juin 2026.
Benet
Rêves de court Festival de courts-métrages et de scénario
Place de champs de foire Benet Vendée
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-04
6ème édition de ce festival de courts-métrage et de scénarios.
Festival de courts-métrages 3 jours de cinéma, de rencontres et d’émotions
partagées à Benet, au cœur du Parc national régional du Marais poitevin.
• 8 courts-métrages en compétition
• 3 conférences et masterclass
• Ateliers découvertes
• Soirées spéciales
Informations complémentaires
• Lieux salles des halles et Le Transfo, Place du champs de foire à BENET
• Ouverture au plus tard 15 minutes avant l’événement mais il est possible d’attendre sur place (bar à la salle des halles).
• Billetterie en ligne et en Office de Tourisme jusqu’au 1er juin, puis sur place le jour de l’évènement
• Possibilité de tarif réduit sur justificatif pour les -18 ans, étudiants, demandeurs emploi. Contacter le responsable de la billetterie de l’association car nombre limité par événement et certains événements n’ouvrent pas droit au tarif réduit.
• Accès gratuit pour les ateliers du samedi 6 juin se déroulant à la petite halle
• Accès PMR
• Animaux admis .
Place de champs de foire Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 50 33 05
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English :
6th edition of this festival of short films and screenplays.
L’événement Rêves de court Festival de courts-métrages et de scénario Benet a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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