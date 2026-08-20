Rêves de violon, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Rêves de violon Mercredi 24 février 2027, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-24T19:30:00+01:00 – 2027-02-24T21:15:00+01:00

Fin : 2027-02-24T19:30:00+01:00 – 2027-02-24T21:15:00+01:00

Bertrand de Billy direction

Alexandra Conunova violon

Cécile Chaminade

Callirhoë, suite d’orchestre, op. 37

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violon et orchestre n° 3 en si mineur, op. 61

Josef Suk

Pohádka, op. 16

Sous la direction de Bertrand de Billy, l’Orchestre de la Suisse Romande met à l’honneur le répertoire français et tchèque. Entre romantisme et premières impulsions du XXe siècle, partez à la découverte d’œuvres raffinées et captivantes.

La soirée s’ouvre avec Callirhoë de Cécile Chaminade, figure majeure, mais trop peu connue, de la musique française. Alexandra Conunova interprète ensuite le Concerto pour violon n° 3 de Saint-Saëns, partition pleine de grâce et d’élégance à la française. En seconde partie, Bertrand de Billy présente pour la première fois avec l’OSR Pohádka (Conte de fées) de Josef Suk, une œuvre envoûtante inspirée d’un conte du poète Julius Zeyer, où se déploie une histoire d’amour passionnée entre rêve, magie et destin.

Entre rêverie et poésie, ce concert révèle toute la richesse d’un répertoire à (re)découvrir.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/o5-l4 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Rêves de violon

© Alex Iordache