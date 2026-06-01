Révise ton bac, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Révise ton bac 2 – 12 juin Médiathèque Assia Djebar Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Ouverture spéciale révisions de la médiathèque les mardis, jeudis et vendredis à partir de 10h, accès à toutes les ressources (documentaires et numériques) et tous les espaces de la médiathèque. Le Pôle jeunesse proposera également des ateliers. Du 2 au 12 juin, les lycéens pourront venir partager leur repas à la cafétéria du Pôle jeunesse de 11h30 à 14h et profiter d’espaces collectifs de travail de 13h30 à 18h.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ouverture spéciale révisions de la médiathèque les mardis, jeudis et vendredis à partir de 10h, accès à toutes les ressources (documentaires et numériques) et tous les espaces de la médiathèque. BAC révision

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