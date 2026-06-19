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Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon Mairie des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer

Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon Mairie des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 27 juin 2026.

Lieu : Mairie des Saintes Maries de la Mer

Adresse : Cabanes de Cambon

Ville : 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Saintes-Maries-de-la-Mer

Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon

Samedi 27 juin 2026. Mairie des Saintes Maries de la Mer Cabanes de Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon à 10km du centre du village
Revivre aux Cabanes de Cambon Journée animée par la Peña Lou Pati

A 8h30 PDJ offert par le COFS aux Cabanes.
A 9h30 Concours de tri Olivier Faure (10 cavaliers), Manade des Baumelles.
A 11h30 2 abrivado du Mas des Baumelles aux Cabanes de Cambon, aller-retour.
Manades Baumelles et Martini.
A 12h30 Apéritif et repas au Bar des Cabanes. Paella Salade Fromage 25€ par personne.
Réservations avant le 20 juin au 06 41 61 10 71.
A 15h00 Reprise du concours de tri (20 cavaliers).   .

Mairie des Saintes Maries de la Mer Cabanes de Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05 

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English :

Relive the Votive Festival at the Cabanes de Cambon, 10km from the village center

L’événement Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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