Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon Mairie des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 27 juin 2026.

Saintes-Maries-de-la-Mer

Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon

Samedi 27 juin 2026. Mairie des Saintes Maries de la Mer Cabanes de Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon à 10km du centre du village

Revivre aux Cabanes de Cambon Journée animée par la Peña Lou Pati



A 8h30 PDJ offert par le COFS aux Cabanes.

A 9h30 Concours de tri Olivier Faure (10 cavaliers), Manade des Baumelles.

A 11h30 2 abrivado du Mas des Baumelles aux Cabanes de Cambon, aller-retour.

Manades Baumelles et Martini.

A 12h30 Apéritif et repas au Bar des Cabanes. Paella Salade Fromage 25€ par personne.

Réservations avant le 20 juin au 06 41 61 10 71.

A 15h00 Reprise du concours de tri (20 cavaliers). .

Mairie des Saintes Maries de la Mer Cabanes de Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05

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English :

Relive the Votive Festival at the Cabanes de Cambon, 10km from the village center

L’événement Revivre de la Fête Votive aux Cabanes de Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer