Concert à l’église Les choralines Korholen de Loire Atlantique et Chorale Coro Nigritella de Turin Place De l’Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert à l’église Les choralines Korholen de Loire Atlantique et Chorale Coro Nigritella de Turin

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 21h. Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 21:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Concert à l’église Les choralines Korholen de Loire Atlantique et Chorale Coro Nigritella de Turin

Les Choralines Korholen accueilleront Coro Nigritella, dirigée par Willem Tousijn chorale réputée de Turin (Italie) pour présenter un concert commun, franco-italien et reste du monde.



Composé d’environ vingt-cinq éléments à voix mixte, Coro Nigritella de Turin a célébré en 2023 ses quarante-cinq ans d’existence. Au cours de son histoire, il a donné de nombreux concerts en Italie et à l’étranger, tout en exerçant une activité pédagogique dans les écoles turinoises.



Il a également remporté le prix pour la meilleure exécution d’un chant populaire non piémontais au concours régional d’Alba. Dirigé depuis sa fondation par Willem Tousijn, le chœur a su conquérir une position de prestige dans le domaine de la chorale populaire piémontaise.



Un répertoire très varié, donc, qui témoigne de la disponibilité du chœur à explorer toutes sortes de musique chorale. .

Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 53 19 06

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English :

Church concert ? Korholen choir from Loire Atlantique and Coro Nigritella choir from Turin

L’événement Concert à l’église Les choralines Korholen de Loire Atlantique et Chorale Coro Nigritella de Turin Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer