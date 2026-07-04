Rhapsody in blue La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Rhapsody in blue

Mercredi 9 décembre 2026 de 20h à 21h15. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-09 21:15:00

Date(s) :

2026-12-09

Avec son trio, le pianiste de jazz Paul Lay s’empare de l’une des oeuvres phares de George Gershwin.

Composée en 1924, la Rhapsody in blue s’inscrit à sa création dans un concert qui entend marier à New-York la musique classique et le jazz. Mission accomplie ! D’abord jouée avec un jazz-band, l’oeuvre qualifiée de concerto-jazz pour piano sera ensuite arrangée dans une version avec orchestre et sa popularité demeure, un siècle plus tard.





Au piano lors de la création, Gershwin joue les solos sans les avoir écrits. Fidèle à cet esprit, Paul Lay improvise à son tour dans cette rhapsodie virtuose. Avec son trio, il célèbre les 40 ans de Marseille Concerts. Une manière de saluer une longue amitié, construite depuis sa première venue, il y a plus de quinze ans.





Interprétation trio Paul Lay. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With his trio, jazz pianist Paul Lay takes on one of George Gershwin?s landmark works.

L’événement Rhapsody in blue Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille