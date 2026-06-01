RICARD/BENNES DUO BAL FOLK NÉO-TRAD RIEUMES Rieumes

Rieumes

RICARD/BENNES DUO BAL FOLK NÉO-TRAD

RIEUMES 1 Place d’Armes Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Ricard/Bennes duo: bal folk néo-trad.

Lui, sa guitare et son côté rock.

Elle, son accordéon diatoMique, sa pédale boum et son grain de folie.

Ils font roquer l’accordéon sur la guitare et ça boulègue!

Un folk revisité qui pulse et qui décoiffe.

Eric Bennes : guitare, basse électrique, harmonica, chant.

Clotilde Ricard : accordéon diatonique, chant et pédale boum. .

RIEUMES 1 Place d’Armes Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Ricard/Bennes duo: neo-traditional folk music.

L’événement RICARD/BENNES DUO BAL FOLK NÉO-TRAD Rieumes a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE