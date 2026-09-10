Richard Dumas : un œil sur les musiciens rennais Bibliothèque Landry Rennes
mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Richard Dumas : un œil sur les musiciens rennais Bibliothèque Landry Rennes 4 – 28 novembre Ille-et-Vilaine
Exposition photographique
Une sélection d’oeuvres de Richard Dumas, photographe rennais et portraitiste de renom mettant en lumière des artistes bretons. Une exposition en partenariat avec le Musée de Bretagne.
La bibliothèque Landry propose cette exposition dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Une conférence sur le photographe et l’art du portrait est proposée le samedi 14 novembre de 15h à 17h.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-04T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026