Informations pratiques

Richard Dumas : un œil sur les musiciens rennais Bibliothèque Landry Rennes 4 – 28 novembre Ille-et-Vilaine

Exposition photographique

Une sélection d’oeuvres de Richard Dumas, photographe rennais et portraitiste de renom mettant en lumière des artistes bretons. Une exposition en partenariat avec le Musée de Bretagne.

La bibliothèque Landry propose cette exposition dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Une conférence sur le photographe et l’art du portrait est proposée le samedi 14 novembre de 15h à 17h.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-04T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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