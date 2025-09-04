Richard III | Théâtre, marionnettes et danse l’Archipel Fouesnant

Richard III | Théâtre, marionnettes et danse

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Cie La Poupée qui brûle | Yoann Pencolé | William Shakespeare

Après Le Roi Lear en décembre, place au deuxième roi atteint de folie imaginé par Shakespeare !

Richard III, c’est l’ascension fulgurante et la chute spectaculaire d’un monstre Richard de Gloucester. Prêt à tout pour parvenir à ses fins et prendre le trône d’Angleterre, ce prodigieux tacticien et manipulateur excelle dans les luttes d’influence et les jeux de pouvoir. Mais une fois arrivé tout là-haut, une fois devenu Richard III, il est rongé par la folie et la peur. Le sanglier blanc va devoir affronter ses démons et la révolte qui gronde…

Dans cette adaptation de Yoann Pencolé, Richard III est interprété par un acteur seul au milieu d’une cour de marionnettes à taille humaine.

Comme s’il jouait une partie d’échecs, Richard III prend le contrôle des personnages mais aussi des danseurs qui manipulent les marionnettes. Il devient le maître absolu sur scène avant qu’une prise de conscience collective se produise à travers une danse libératrice. Aboutira-t-elle au renversement du tyran et à la mise en place de nouvelles règles de jeu ?

Créé au début de l’année 2025, ce spectacle a grandement séduit les spectateurs et spectatrices qui ont eu la chance de le découvrir. Son inventivité folle, ses audaces scénographiques et l’aspect chorégraphique en font une adaptation marquante et singulière de Richard III.

Deux représentations mardi 17 mars à 14h00 et 20h30 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

