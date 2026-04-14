Rien ne sert de courir, Usine Kugler, Genève

Rien ne sert de courir 22 avril – 3 mai Usine Kugler

Entrée libre, dans le respect du lieu, de l’artiste et des oeuvres, merci de votre compréhension.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

RIEN NE SERT DE COURIR

Didier Merlin

Vernissage mercredi 22 avril 2026, 18h – 21h

Exposition du 22 avril au 3 mai 2026, 14h – 19h

Finissage dimanche 3 mai 2026

Espace Kugler Gallery – Genève

Figures piégées sous verre, entre illusion, narration et regard décalé sur le réel

À travers l’exposition Rien ne sert de courir, Didier Merlin propose une série d’images suspendues, entre instantané et mise en scène. Ses figures, souvent énigmatiques, semblent prises au piège sous la surface lisse du verre, comme figées dans un moment incertain, entre apparition et disparition.

Travaillant la technique du fixé sous verre depuis les années 1990, l’artiste développe un langage visuel singulier où l’image se construit à rebours : les détails précèdent les fonds, le geste s’inverse, et toute retouche devient impossible. Cette contrainte donne naissance à une peinture précise, nerveuse, presque irréversible.

Depuis 2019, l’utilisation du verre acrylique lui permet d’explorer de plus grands formats et d’intégrer un travail de gravure à la pointe sèche, renforçant la tension du trait et la netteté des formes. L’absence de matière visible, la surface glacée, évoquent une image médiatisée, comme un écran qui renverrait une vision troublée de notre réalité.

Sans chercher à illustrer directement l’actualité, Didier Merlin en propose une lecture décalée, fantasque et parfois dérangeante. Ses œuvres fonctionnent comme des miroirs altérés, dans lesquels se mêlent l’intime et le collectif, le réel et l’imaginaire.

Les pièces présentées témoignent de cette recherche, entre narration fragmentaire et composition symbolique, où les corps, les masques et les figures hybrides interrogent notre perception et notre rapport au monde.

Didier Merlin vit et travaille en Haute-Savoie. Formé aux Beaux-Arts et aux Arts Décoratifs de Genève, il développe depuis les années 1990 une pratique centrée sur la peinture sous verre. Son travail a évolué d’une recherche esthétique vers une approche plus expressive, intégrant aujourd’hui des influences issues aussi bien des techniques traditionnelles que du street art (pochoir, aérosol).

www.didier-merlin.com

Instagram : @didier.merlin

Usine Kugler Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève Genève 1235 http://www.usinekugler.ch/ [{« link »: « https://www.didier-merlin.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/usine-kugler/

Figures piégées sous verre, entre illusion, narration et regard décalé sur le réel

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