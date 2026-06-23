RIEN N’EST SU, SABINE GARRIGUES / AUDREY BONNET TNB, salle Gabily Rennes 25 – 28 novembre Ille-et-Vilaine

Spectacle choral porté par une troupe de jeunes interprètes, « rien n’est su » adapte le livre éponyme de Sabine Garrigues, écrit après la disparition de sa fille au Bataclan.

Spectacle choral porté par une troupe de jeunes interprètes, « rien n’est su » adapte le livre éponyme de Sabine Garrigues, écrit après la disparition de sa fille au Bataclan.

Vaste chant poétique composé au fil des années qui ont suivi le décès de sa fille dans l’attentat du Bataclan en 2015, rien n’est su est un récit grave et lumineux où Sabine Garrigues raconte l’absence, le manque et la réinvention de soi.

Bouleversée par ce texte, Audrey Bonnet en confie les mots à 8 jeunes interprètes d’horizons et cultures différentes, unis dans la transmission d’une histoire et d’une mémoire à la fois intimes et collectives. Soit plusieurs corps mais une seule voix, à laquelle fait écho une création lumière et scénographique d’Yves Godin et une création musicale et sonore imaginée avec le musicien Dan Levy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T16:45:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4221

TNB, salle Gabily rue jean-marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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