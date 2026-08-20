[RIFT] Exposition – Solo Séverin Guelpa, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

[RIFT] Exposition – Solo Séverin Guelpa 18 septembre – 23 octobre Autre lieu

Vernissage Gratuit, Dîner – voir billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T10:00:00+02:00 – 2026-10-23T18:00:00+02:00

◈ Solo Séverin Guelpa – RIFT

Exposition collective du 18.08 au 25.10

À l’occasion de Geneva Art Week, Séverin Guelpa propose une vaste installation dans le Hub.i3 qui entraîne le public dans un crépuscule sonore et tellurique.

Au programme, RIFT, une installation immersive, SOUFFLE, une performance sonore et un dîner exploratoire orchestré par Marie Chemorin lors du vernissage le 18 septembre.

Vernissage 18 septembre 18h00

19h00 • Performance

Inscription

20h30 • Dîner exploratoire

Billetterie

Heures d’ouverture

lun. – ven. de 9h à 18h

Ouverture pendant Geneva Art Week

sam. 19 septembre 11h – 18h

◈ Description

Pour HIFLOW, Séverin Guelpa propose une vaste installation qui entraîne le public dans un crépuscule sonore et tellurique, un espace où les frontières entre le minéral et l’humain deviennent poreuses. Pierres, voix, souffles et instruments s’y rencontrent dans une vibration commune, comme les composantes d’un même organisme en mouvement.

Le rift, cette fracture profonde de la croûte terrestre où les plaques s’écartent et se froissent, ouvre un espace de transformation. Loin d’évoquer une rupture définitive, RIFT envisage la faille comme un lieu d’écoute, de passage et de relation. Ici, le tremblement n’est pas le signe d’une fin du monde imminente, mais l’expression d’une interdépendance entre les êtres, les matières et les forces qui les traversent.

Au sein de l’installation, les sons issus des profondeurs de la terre dialoguent avec les voix humaines et les résonances instrumentales. Les vibrations se propagent à travers l’espace comme autant de liens invisibles, invitant le public à ressentir ce qui relie plutôt que ce qui sépare. Dans cette pénombre habitée de fréquences et de résonances, l’écoute devient une expérience physique, une manière d’entrer en relation avec des temporalités et des présences qui dépassent l’échelle humaine.

Le 18 septembre, l’exposition sera inaugurée par SOUFFLE #3, une performance réunissant chanteuses, musiciens et vibrations du monde minéral. Conçue comme une activation de l’installation, cette œuvre collective déploiera un paysage sonore où chants, instruments et résonances telluriques se mêlent dans un même mouvement, donnant corps à l’idée que toute existence participe d’une vaste communauté vibratoire.

Avec RIFT, Séverin Guelpa invite à habiter la faille non comme un lieu de séparation, mais comme un espace de rencontre, d’attention et de transformation.

Avec Varoujan Chetirian (composition sonore), Antoine Läng (voix et instrument), Yvonne Harder (voix)

Remerciements: Carrière MTA St-Léonard

Soutiens: Ville de Genève, Ville de Plan-les-Ouates, SIG, Pro Helvetia

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8WP0CQDa2A1kq3NieBgVZRbK_gzo3qdidGew-JSTbEJv6iQ/viewform »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/rift-diner-exploratoire?_gl=1*f7fvlx*_gcl_au*MTg1Mzg2OTIyLjE3ODQxMDczMDQuMjM3MTQ1Njg0LjE3ODQyOTc3NTkuMTc4NDI5Nzc2MS45NzgwODQ3MTQuMTc4NDI5Nzc1OS4xNzg0Mjk3NzYx*_ga*MTg4MjgyODk2OC4xNzg0MTA3MzA0*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODQyOTc3NTIkbzMkZzEkdDE3ODQyOTgxODUkajQ5JGwwJGgzNDczMDM2NTc. »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Lu2019u00e9quipe HiFlow accueille lu2019artiste Su00e9verin Guelpa u00e0 lu2019occasion de Geneva Art Week. Au programme, RIFT, une installation immersive, SOUFFLE, une performance sonore et un du00eener exploratoire. RIFT installation du 18 septembre u2013 25 octobre Vernissage 18 septembre, 18h30 19h00 u2022 Performance 20h30 u2022 Du00eener exploratoire Billetterie », « type »: « rich », « title »: « Vernissage – Solo Su00e9verin Guelpa », « thumbnail_url »: « https://lh3.googleusercontent.com/xDODQsREIdGmEa8FJCPkYIL5gNGzw8CxqWpEgjwQxzsKA61JxSQAOrvkTmyXGOw0O3K1cszeUTw3WYc=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8WP0CQDa2A1kq3NieBgVZRbK_gzo3qdidGew-JSTbEJv6iQ/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1478}}, « messages »: [« You may also change height by appending ?_height= to the URL itself. »], « html »: «

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À l’occasion de Geneva Art Week, Séverin Guelpa propose une vaste installation dans le Hub.i3 qui entraîne le public dans un crépuscule sonore et tellurique.

HiFlow, Séverin Guelpa