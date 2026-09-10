Ring, Théâtre La Ruche, Nantes
vendredi 2 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Ring 2 et 3 octobre Théâtre La Ruche Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Une pièce de Léonore Confino et mis en scène par Amël Charuault
Ce spectacle explore le thème du couple et de la difficulté des langues à se faire comprendre au sein d’un couple, avec une dimension émotionnelle forte.De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… Tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.
Lien vidéo : https://www.facebook.com/reel/4080656855560836?locale=fr_FR
Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@laruchenantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/33350/ring »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/programmation-selection-scolaire »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/reel/4080656855560836?locale=fr_FR »}]
De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. amour couple
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026