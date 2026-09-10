Ring, Théâtre La Ruche, Nantes

Informations pratiques

Ring 2 et 3 octobre Théâtre La Ruche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Une pièce de Léonore Confino et mis en scène par Amël Charuault

Ce spectacle explore le thème du couple et de la difficulté des langues à se faire comprendre au sein d’un couple, avec une dimension émotionnelle forte.De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… Tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.

Lien vidéo : https://www.facebook.com/reel/4080656855560836?locale=fr_FR

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@laruchenantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/33350/ring »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/programmation-selection-scolaire »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/reel/4080656855560836?locale=fr_FR »}]

De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. amour couple